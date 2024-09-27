«Оренбург» — «Пари НН»: Царукян открыл счёт на 45-й минуте

В эти минуты проходит матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Оренбург» и «Пари Нижний Новгород». Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Михаилом Черемных (Пермь). «Пари Нижний Новгород» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 45-й минуте счёт открыл полузащитник «Пари Нижний Новгород» Валерий Царукян.

«Пари Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала семь очков за девять матчей. «Оренбург» располагается на 13-й строчке, заработав семь очков. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит» (23).