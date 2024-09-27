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Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 6-го тура Серии А сезона-2024/2025

Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 6-го тура Серии А сезона-2024/2025
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Сегодня, 27 сентября, матчем «Милан» — «Лечче» стартует 6-й тур итальянской Серии А. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

27 сентября, пятница:

  • 21:45 мск. «Милан» — «Лечче».

28 сентября, суббота:

  • 16:00 мск. «Удинезе» — «Интер»;
  • 19:00 мск.«Дженоа» — «Ювентус»;
  • 21:45 мск. «Болонья» — «Аталанта».

29 сентября, воскресенье:

  • 13:30 мск. «Торино» — «Лацио»;
  • 16:00 мск. «Рома» — «Венеция»;
  • 16:00 мск. «Комо» — «Верона»;
  • 19:00 мск. «Эмполи» — «Фиорентина»;
  • 21:45 мск. «Наполи» — «Монца».

30 сентября, понедельник:

  • 21:45 мск. «Парма» — «Кальяри».

После пяти туров итальянской Серии А первое место с 11 очками занимает «Торино». На второй строчке расположился «Наполи» (10 очков). Замыкает тройку лидеров «Удинезе», также заработавший 10 очков.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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