Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 6-го тура Серии А сезона-2024/2025
Сегодня, 27 сентября, матчем «Милан» — «Лечче» стартует 6-й тур итальянской Серии А. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.
27 сентября, пятница:
- 21:45 мск. «Милан» — «Лечче».
28 сентября, суббота:
- 16:00 мск. «Удинезе» — «Интер»;
- 19:00 мск.«Дженоа» — «Ювентус»;
- 21:45 мск. «Болонья» — «Аталанта».
29 сентября, воскресенье:
- 13:30 мск. «Торино» — «Лацио»;
- 16:00 мск. «Рома» — «Венеция»;
- 16:00 мск. «Комо» — «Верона»;
- 19:00 мск. «Эмполи» — «Фиорентина»;
- 21:45 мск. «Наполи» — «Монца».
30 сентября, понедельник:
- 21:45 мск. «Парма» — «Кальяри».
После пяти туров итальянской Серии А первое место с 11 очками занимает «Торино». На второй строчке расположился «Наполи» (10 очков). Замыкает тройку лидеров «Удинезе», также заработавший 10 очков.
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