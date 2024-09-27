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Антон Миранчук вошёл в топ-4 самых дорогих игроков швейцарской Суперлиги

Антон Миранчук вошёл в топ-4 самых дорогих игроков швейцарской Суперлиги
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Интернет-портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость некоторых игроков швейцарской Суперлиги.

1. «Лозанна»: Симоне Пафунди (€ 10 млн);
2. «Янг Бойз»: Филип Угринич (+ € 1 млн, до € 7 млн);
3. «Янг Бойз»: Мешак Элиа (- € 1 млн, до € 6,5 млн);
4. «Сьон»: Антон Миранчук (€ 6 млн);
5. «Люцерн»: Паскаль Лорец (+ € 500 тыс., до € 5 млн);
6. «Базель»: Бени Траоре (+ € 1 млн, до € 5 млн);
7. «Янг Бойз»: Жоэль Монтейру (+ € 500 тыс., до € 5 млн);
8. «Базель»: Финн ван Бримен (+ € 3 млн, до € 4,5 млн);
9. «Лозанна»: Элвин Санчес (+ € 1,5 млн, до € 4 млн);
10. «Лугано»: Альбиан Хайдари (+ € 1 млн, до € 4 млн).

В нынешнем сезоне 28-летний Антон Миранчук сыграл за «Сьон» один матч, не отметившись результативными действиями. Ранее полузащитник выступал за московский «Локомотив», который покинул в статусе свободного агента минувшим летом. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года.

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