Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Стад Ренн. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-тренер «Спартака» Каррера: готов рассмотреть предложения из России

Экс-тренер «Спартака» Каррера: готов рассмотреть предложения из России
Комментарии

Итальянский тренер Массимо Каррера, который сегодня, 27 сентября, был уволен с поста главного тренера итальянской команды «Асколи», ответил на вопрос, готов ли он рассмотреть предложения о работе из России.

«Конечно, я готов и обязательно рассмотрю предложения из России, если такие запросы будут поступать. Мне это интересно», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

С 2016 по 2018 год 60-летний специалист занимал должность главного тренера московского «Спартака». Под руководством Карреры красно-белые стали чемпионами России по итогам сезона-2016/2017. Также при нём московский клуб выиграл Суперкубок России.

Материалы по теме
Экс-тренера «Спартака» Массимо Карреру уволили из «Асколи»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android