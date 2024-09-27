Экс-тренер «Спартака» Каррера: готов рассмотреть предложения из России

Итальянский тренер Массимо Каррера, который сегодня, 27 сентября, был уволен с поста главного тренера итальянской команды «Асколи», ответил на вопрос, готов ли он рассмотреть предложения о работе из России.

«Конечно, я готов и обязательно рассмотрю предложения из России, если такие запросы будут поступать. Мне это интересно», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

С 2016 по 2018 год 60-летний специалист занимал должность главного тренера московского «Спартака». Под руководством Карреры красно-белые стали чемпионами России по итогам сезона-2016/2017. Также при нём московский клуб выиграл Суперкубок России.

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