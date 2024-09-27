Объявлены судейские назначения на матчи 12-го тура Первой лиги

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Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 12-го тура Мелбет Первой лиги. Об этом сообщил официальный сайт Футбольной национальной лиги.

«Енисей» — «Урал»: Иван Сараев (Санкт-Петербург) – Денис Петров (Астрахань), Андрей Пелых (Санкт-Петербург), резервный судья – Артём Петренко (Новосибирск), инспектор – Лев Антонов (Владимир), делегат – Андрей Губарьков (Москва);

«СКА-Хабаровск» — «Тюмень»: Игорь Захаров (Казань) – Дмитрий Лысенко (Благовещенск), Ярослав Калиниченко (Пермь), резервный судья – Владимир Фалов (Москва), инспектор – Сергей Пантелеев (Тула), делегат – Илья Рабин (Московская область);

«Торпедо» Москва — «Сочи»: Юрий Карпов (Петрозаводск) – Михаил Шпильфогель (Ленинградская область), Александр Туркин (Астрахань), резервный судья – Андрей Прокопов (Ярославль), инспектор – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург);

«Арсенал» — «Уфа»: Олег Соколов (Воронеж) – Артём Перов (Москва), Сергей Ядров (Калининград), резервный судья – Антон Сидорин (Москва), инспектор – Алексей Сулимов (Смоленск), делегат – Дмитрий Карабин (Москва);

«КАМАЗ» — «Шинник»: Алексей Лапатухин (Москва) – Эдуард Шарипов (Уфа), Игорь Золотарёв (Брянск), резервный судья – Данил Каширин (Уфа), инспектор – Виктор Клепиков (Екатеринбург), делегат – Яков Брегман (Москва);

«Нефтехимик» — «Родина»: Ярослав Хромей (Воронеж) – Виталий Жолобов (Волжский), Альмир Хатмуллин (Московская область), резервный судья – Владислав Харитонов (Казань), инспектор – Андрей Комаров (Волгоград), делегат – Руслан Киселёв (Томск);

«Черноморец» — «Сокол»: Анатолий Жабченко (Краснодар) – Яков Клепцов (Ростов-на-Дону), Алексей Линкин (Воронеж), резервный судья – Вера Опейкина (Сочи), VAR – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), AVAR – Алексей Стипиди (Краснодар), инспектор – Игорь Писанко (Новосибирск), делегат – Василий Иванов (Москва);

«Чайка» — «Балтика»: Антон Фролов (Москва) – Руслан Шекемов (Нальчик), Денис Мирошник (Ставрополь), резервный судья – Владимир Шамара (Ростов-на-Дону), инспектор – Александр Лапин (Уфа), делегат – Иван Егоров (Москва);

«Ротор» — «Алания»: Ранэль Зияков (Набережные Челны) – Степан Щербаков (Омск), Александр Приходько (Москва), резервный судья – Виктор Лацвиев (Шахты), инспектор – Андрей Иванов (Кострома), делегат – Максим Шаров (Санкт-Петербург).