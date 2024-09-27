Максим Деменко: опыт «Спартака» будет преобладать над молодостью «Локомотива»

Бывший футболист Максим Деменко поделился ожиданиями от матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московские «Локомотив» и «Спартак». Игра пройдёт завтра, 28 сентября.

«Может, опыт «Спартака» будет преобладать над молодостью «Локомотива». Однако мы видим, как «Спартак» играет с командами ниже классом — не очень уверенно со своим-то опытом. А с командами выше классом проявляет себя хорошо и смотрится лучше. Но у Станковича будут переживания за оборону, потому что «Локомотив» хорошо действует в атаке. Однако в таких дерби сложно назвать фаворита», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.