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Хавбек «Рубина» Иванов: Дзюба побьёт рекорд Кержакова уже в этом сезоне. Пенальти помогут

Хавбек «Рубина» Иванов: Дзюба побьёт рекорд Кержакова уже в этом сезоне. Пенальти помогут
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Полузащитник «Рубина» Олег Иванов ответил на вопрос, сможет ли 36-летний нападающий «Акрона» Артём Дзюба побить рекорд экс-форварда «Зенита» Александра Кержакова, забившего 233 мяча во всех турнирах. На текущий момент Дзюба отметился 229 голами.

«Если смотреть на его голевые, то во всех моментах он мог на себя брать игру, но ведь не жадничал и отдавал передачи. Мой прогноз? Думаю, обгонит уже в этом сезоне. Может, пенальти какие-то ему помогут. Ему всё по силам», – приводит слова Иванова Metaratings.

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в трёх матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

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