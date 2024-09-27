Кузьмичёв обвинил Абаскаля в несостоявшемся трансфере Джикии в турецкие команды

Бывший заместитель генерального директора московского «Спартака» Владимир Кузьмичёв прокомментировал трансфер защитника Георгия Джикии в подмосковные «Химки». Игрок присоединился к клубу в статусе свободного агента 12 сентября.

— Вызвало удивление, что российские клубы не проявили должного интереса, потому что Георгий — в самом расцвете сил, всегда доказывал состоятельность. Со спортивной точки зрения я немного расстроен, что переход состоялся в «Химки». Это не тот клуб, который ставит перед собой задачи. Сейчас мы видим абсолютную безграмотность работы руководства. Ничем не проявил себя тренер. Так набирать очки им будет трудно.

— У Георгия были же другие варианты.

— Были. Но что-то не сложилось.

— Были разговоры, что он хотел за границу, в Турцию.

— Считаю, злую шутку здесь сыграло то, что Абаскаль не давал Георгию играть в последних играх прошлого сезона. Это сказалось и на вариантах в Турции. Они же не смотрят, какая была причина отсутствия в играх — не спортивная, а немного предвзятое отношение тренера. Мягко выражаясь. В Турции смотрят, как футболист играл последний год. Это важно, — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».