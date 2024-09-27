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Комитет РФС по статусу игроков разрешил ЦСКА заявить Пьянича вне регистрационного периода

Комитет РФС по статусу игроков разрешил ЦСКА заявить Пьянича вне регистрационного периода
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Сегодня, 27 сентября, состоялось заседание комитета РФС по статусу игроков, на котором было принято решение о внесении в заявочный лист полузащитника московского ЦСКА Миралема Пьянича вне регистрационного периода.

«Удовлетворить заявление ПФК ЦСКА о регистрации футболиста Миралема Пьянича (02.04.1990 г.р.) вне регистрационного периода. Разрешить осуществить регистрацию футболиста для участия в профессиональных соревнованиях (внести в заявочный лист для участия в профессиональных соревнованиях) под эгидой РФС вне регистрационного периода при представлении в проводящую соревнования организацию всех соответствующих документов, необходимых для регистрации данного футболиста», — приводится текст решения на официальном сайте РФС.

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