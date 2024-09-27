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РПЛ согласовала перенос матча «Рубин» — «Динамо» Москва в Нижний Новгород

РПЛ согласовала перенос матча «Рубин» — «Динамо» Москва в Нижний Новгород
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Матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Динамо» Москва пройдёт на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил телеграм-канал Российской Премьер-Лиги.

«На основании обращения футбольного клуба «Рубин» Российская Премьер-Лига согласовала перенос матча 12-го тура РПЛ с «Динамо» Москва из Казани на резервный стадион в Нижний Новгород.

В связи с проведением в Казани Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества и встречи глав государств объединения БРИКС, которые пройдут в период с 22 по 24 октября, в городе будет задействовано большое количество инфраструктуры при подготовке мероприятия», — написано в заявлении.

Встреча состоится 20 октября. Начало матча — в 19:00 мск.

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