Доступна версия 6.2.7 мобильного приложения «Чемпионата»

Давно не обновляли наше мобильное приложение. Но час настал. Мы выпустили новую версию для Android (6.2.7).
В этом релизе:
- Обновлен онбординг и создание персональной ленты.
- Улучшен поиск по турнирам в разделе “Статистика”.
- Исправлен ряд багов и улучшена производительность приложения.
Напоминаем, что актуальная версия мобильного приложения для Android доступна для скачивания на сайте «Чемпионата». Или в магазинах приложений: RuStore, Huawei AppGallery, Xiaomi GetApps, RuMarket.
К сожалению, приложение на iOS в данный момент недоступно в AppStore. Пользователям iOS мы рекомендуем использовать веб-версию приложения на смартфоне.
Чтобы создать веб-версию приложения на своем смартфоне:
- Откройте сайт championat.com на смартфоне в браузере Safari
- Нажмите в нижнем меню браузера центральную иконку «Поделиться»
- Выберите На экран «Домой»
- Иконка «Чемпионата» появится на рабочем столе. Нажмите на нее, чтобы попасть в веб-версию приложения.
- При заходе в веб-версию приложения вы увидите всплывающее окно с предложением подписаться на пуш-уведомления. Нажмите на кнопку «Подписаться», чтобы вовремя узнавать о важных событиях в мире спорта.
Обращаем ваше внимание на то, что такие уведомления работают с версии IOS 16.4 и выше.
Мы внимательно изучаем все ваши отзывы и каждый день работаем над улучшением приложения. Благодарим за то, что остаетесь с нами!