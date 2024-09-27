Доступна версия 6.2.7 мобильного приложения «Чемпионата»

Давно не обновляли наше мобильное приложение. Но час настал. Мы выпустили новую версию для Android (6.2.7).

В этом релизе:

Обновлен онбординг и создание персональной ленты.

Улучшен поиск по турнирам в разделе “Статистика”.

Исправлен ряд багов и улучшена производительность приложения.

Напоминаем, что актуальная версия мобильного приложения для Android доступна для скачивания на сайте «Чемпионата». Или в магазинах приложений: RuStore, Huawei AppGallery, Xiaomi GetApps, RuMarket.

К сожалению, приложение на iOS в данный момент недоступно в AppStore. Пользователям iOS мы рекомендуем использовать веб-версию приложения на смартфоне.

Чтобы создать веб-версию приложения на своем смартфоне:

Откройте сайт championat.com на смартфоне в браузере Safari Нажмите в нижнем меню браузера центральную иконку «Поделиться» Выберите На экран «Домой» Иконка «Чемпионата» появится на рабочем столе. Нажмите на нее, чтобы попасть в веб-версию приложения. При заходе в веб-версию приложения вы увидите всплывающее окно с предложением подписаться на пуш-уведомления. Нажмите на кнопку «Подписаться», чтобы вовремя узнавать о важных событиях в мире спорта.

Обращаем ваше внимание на то, что такие уведомления работают с версии IOS 16.4 и выше.

Мы внимательно изучаем все ваши отзывы и каждый день работаем над улучшением приложения. Благодарим за то, что остаетесь с нами!