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Доступна версия 6.2.7 мобильного приложения «Чемпионата»

Доступна версия 6.2.7 мобильного приложения «Чемпионата»
Аудио-версия:
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Давно не обновляли наше мобильное приложение. Но час настал. Мы выпустили новую версию для Android (6.2.7).

В этом релизе:

  • Обновлен онбординг и создание персональной ленты.
  • Улучшен поиск по турнирам в разделе “Статистика”.
  • Исправлен ряд багов и улучшена производительность приложения.

Напоминаем, что актуальная версия мобильного приложения для Android доступна для скачивания на сайте «Чемпионата». Или в магазинах приложений: RuStore, Huawei AppGallery, Xiaomi GetApps, RuMarket.

К сожалению, приложение на iOS в данный момент недоступно в AppStore. Пользователям iOS мы рекомендуем использовать веб-версию приложения на смартфоне.

Чтобы создать веб-версию приложения на своем смартфоне:

  1. Откройте сайт championat.com на смартфоне в браузере Safari
  2. Нажмите в нижнем меню браузера центральную иконку «Поделиться»
  3. Выберите На экран «Домой»
  4. Иконка «Чемпионата» появится на рабочем столе. Нажмите на нее, чтобы попасть в веб-версию приложения.
  5. При заходе в веб-версию приложения вы увидите всплывающее окно с предложением подписаться на пуш-уведомления. Нажмите на кнопку «Подписаться», чтобы вовремя узнавать о важных событиях в мире спорта.

Обращаем ваше внимание на то, что такие уведомления работают с версии IOS 16.4 и выше.
Мы внимательно изучаем все ваши отзывы и каждый день работаем над улучшением приложения. Благодарим за то, что остаетесь с нами!

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