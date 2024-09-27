«Паспорта другие!» Руслан Пименов — о том, почему россиянам трудно заиграть в Европе

Экс-игрок московского «Локомотива» Руслан Пименов высказал свою точку зрения о том, почему российским футболистам трудно заиграть в топ-клубах Европы.

— Марат Измайлов посильнее Франка Рибери по техническому оснащению. Рибери был просто порезче и чуть быстрее в плане скорости. И всё! А Марат был и поумнее, и потехничнее.

— Поталантливее и поумнее, но почему-то один в «Баварии»…

— Паспорта другие!

— Только в этом вопрос?

— Ты входишь в Non EU, то есть ты неевропеец.

— Тогда да…

— И сейчас то же самое. Там ещё есть Бразилия, вся Латинская Америка, которая плюс-минус ещё и на одном языке говорит.

— Речь не о ментальности, недоработках, которые присущи нашим игрокам?

— Нет! — сказал Пименов в эфире программы «Всё о главном» на канале «Матч Премьер».