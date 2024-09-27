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Колыванов: «Краснодар» стал мужской командой, «Зенит» — не фаворит

Колыванов: «Краснодар» стал мужской командой, «Зенит» — не фаворит
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Известный отечественный тренер Игорь Колыванов поделился своим мнением о «Краснодаре» и «Зените».

«Краснодар» по сравнению с прошлым годом стал мощнее, поэтому нельзя сказать, что «Зенит» является фаворитом в предстоящем матче. У «Краснодара» прошла хорошая комплектация состава — во все линии подобраны хорошие качественные игроки, которые играют интересно и с душой. При этом «Краснодар» стал меньше пропускать, и можно сказать, что команда стала мужской. Клуб играет в футбол европейского стиля, который многим очень нравится.

«Зенит» не стал играть хуже, они создавали много моментов, но потом вылетел один футболист. Невозможно провести весь сезон на одном уровне, поэтому спад «Зенита» пришёлся на сентябрь. А сейчас они потихонечку выравнивают ситуацию. «Зенит» в своём активе имеет очень прекрасных футболистов, чтобы в год столетия выиграть все турниры», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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