Канчельскис: Пьянич приехал в Россию помогать ЦСКА и доказать, что его рано списали

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о подписании контракта ЦСКА с 34-летним полузащитником Миралемом Пьяничем.

«У Пьянича нормальный возраст. Нужно задать вопрос главному тренеру ЦСКА, который захотел его и верит в Пьянича, понимает, что поможет команде. Время покажет, как он себя проявит. Не думаю, что Пьянич приехал доигрывать. Он приехал в Россию доказать, что способен давать результат и помогать команде. Хочет показать, что его рано списали те команды, где он играл», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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