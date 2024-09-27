Пиняев: тоже жду собственных голов. Надеюсь, со «Спартаком» получится это сделать

Крайний нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев поделился мнением о матче 10-го тура чемпионата России, в котором железнодорожники встретятся со «Спартаком». Игра состоится завтра, 28 сентября.

«Впереди интересный матч, дерби. Всем будет интересно: и болельщикам, и нам, футболистам. Будем всех ждать на стадионе, постараемся порадовать хорошей игрой и, надеюсь, успешным результатом. Знаю, все ждут моих голов, я тоже их жду. Надеюсь, со «Спартаком» получится это сделать», — приводит слова Пиняева «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Пиняев принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Последний раз 19-летний футболист забивал в матче РПЛ 20 августа, когда «Локомотив» обыграл «Акрон» со счётом 3:2. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 8 млн.

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