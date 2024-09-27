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Оренбург — Пари Нижний Новгород, результат матча 27 сентября 2024, счёт 1:2, РПЛ 2024/2025

«Пари Нижний Новгород» на выезде победил «Оренбург» в стартовом матче 10-го тура РПЛ
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Завершился матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Оренбург» и «Пари Нижний Новгород». Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Михаилом Черемных (Пермь). «Пари Нижний Новгород» одержал победу со счётом 2:1.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2024, пятница. 16:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Царукян – 45'     0:2 Ожегович – 55'     1:2 Башич – 59'    

На 45-й минуте счёт открыл полузащитник «Пари Нижний Новгород» Валерий Царукян. На 55-й минуте нападающий Огнен Ожегович удвоил преимущество «Пари Нижний Новгород». На 58-й минуте отличился полузащитник «Оренбурга» Иван Башич.

«Пари Нижний Новгород» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 10 очков за 10 матчей. «Оренбург» располагается на 13-й строчке, заработав семь очков. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит» (23).

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