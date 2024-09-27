Гвардиола рассказал, сможет ли «Сити» продолжить успешно выступать без Родри в составе

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, смогут ли «горожане» продолжать демонстрировать высокий уровень игры при отсутствии в составе полузащитника Родри, выбывшего до конца нынешнего сезона из-за разрыва крестообразной связки колена.

«Если мы будем выигрывать, то да [сможем конкурировать без Родри]. Если же будем проигрывать, то скажут, что это из-за отсутствия Родри. За последние годы не было ни одного дня, когда бы я не был уверен в своей команде, с Родри или без него. Конечно, мы сильнее с ним в составе, сильнее, когда на поле выходят Натан Аке, Оскар Бобб, Кевин [Де Брёйне]… Но имеем то, что имеем», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

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