Болельщики «Оренбурга» скандировали «Давид, уходи!» во время матча с «Пари НН»

Болельщики «Оренбурга» скандировали «Давид, уходи!» на матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород». Встреча прошла сегодня, 27 сентября. Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. «Пари Нижний Новгород» одержал победу со счётом 2:1.

Кричалка болельщиков была адресована главному тренеру «Оренбурга» Давиду Деограсии. Специалист возглавляет команду с августа 2023 года.

«Оренбург» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Давида Деограсии набрала семь очков за 10 матчей. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит» (23).