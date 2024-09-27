Постекоглу: у тен Хага по-настоящему сложная работа, быть тренером в «МЮ» тяжело

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу поделился мнением о работе нидерландского специалиста Эрика тен Хага, возглавляющего «Манчестер Юнайтед». 29 сентября «шпоры» сыграют с «красными дьяволами» в матче 6-го тура АПЛ.

«Конечно, тренеры всегда находятся под давлением. Но у Эрика [тен Хага] по-настоящему тяжёлая работа, с которой он справляется действительно хорошо. Тен Хаг выиграл два трофея, не думаю, что это незначительно. Все говорят мне, что только это и требуется, но, очевидно, требуется не только это, потому что люди всегда хотят большего. Поэтому считаю, что он проделал отличную работу. Работать на «Олд Траффорд» тяжело», — приводит слова Постекоглу ESPN.

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