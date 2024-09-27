Юрий Гаврилов поделился ожиданиями от матча «Локомотив» — «Спартак»

Бывший футболист Юрий Гаврилов высказался о предстоящем матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московские «Локомотив» и «Спартак». Игра пройдёт завтра, 28 сентября.

«Спартак» способен обыграть «Локомотив». Меня не удивляет, как выглядят железнодорожники на старте чемпионата. У нас сейчас все команды играют стабильно. Ни «Спартаку», ни «Локомотиву» легко не будет. Игра будет равной. Самое главное для «Спартака» — результат. Пока он мне нравится. Если заберут три очка у «Локомотива», положение в таблице улучшится. Будем надеяться на победу», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.