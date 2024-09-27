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Юрий Гаврилов поделился ожиданиями от матча «Локомотив» — «Спартак»

Юрий Гаврилов поделился ожиданиями от матча «Локомотив» — «Спартак»
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Бывший футболист Юрий Гаврилов высказался о предстоящем матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московские «Локомотив» и «Спартак». Игра пройдёт завтра, 28 сентября.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» способен обыграть «Локомотив». Меня не удивляет, как выглядят железнодорожники на старте чемпионата. У нас сейчас все команды играют стабильно. Ни «Спартаку», ни «Локомотиву» легко не будет. Игра будет равной. Самое главное для «Спартака» — результат. Пока он мне нравится. Если заберут три очка у «Локомотива», положение в таблице улучшится. Будем надеяться на победу», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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