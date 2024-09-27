Солдатенко: верю, что Сафонов станет основным голкипером «ПСЖ», он же русский

Вратарь владикавказской «Алании» Ростислав Солдатенко оценил дебют голкипера Матвея Сафонова во французском «Пари Сен-Жермен».

«Очень рад, что Сафонов перешёл в «ПСЖ». Сейчас не так много российских футболистов в Европе. Российский вратарь всего лишь второй. К тому же Хайкин не так долго играл в России. Матвей прекрасно выступил в двух матчах. Сафонов молодец, но у него серьёзный конкурент. Верю, что Матвей станет основным вратарем в «ПСЖ». Сафонов русский, поэтому я хочу, чтобы он играл», — приводит слова Солдатенко «РБ Спорт».

Напомним, в минувшее летнее трансферное окно Матвей Сафонов перешёл из «Краснодара» в «ПСЖ». Вратарь дебютировал за парижан в матче с «Жироной» в Лиге чемпионов (1:0). Затем в игре 5-го тура Лиги 1 Сафонов вышел в стартовом составе «ПСЖ», и команда Луиса Энрике сыграла вничью с «Реймсом» – 1:1.

Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 20 млн.