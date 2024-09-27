«Пари НН» продлил серию «Оренбурга» без побед до 13 матчей во всех турнирах

«Пари Нижний Новгород» обыграл «Оренбург» со счётом 2:1 в 10-м туре чемпионата России и продлил серию соперника без побед до 13 матчей во всех турнирах. Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. «Пари Нижний Новгород» одержал победу со счётом 2:1.

Единственную победу в сезоне-2024/2025 «Оренбург» одержал в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (2:0).

«Пари Нижний Новгород» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 10 очков за 10 матчей. «Оренбург» располагается на 13-й строчке, заработав семь очков. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит» (23).