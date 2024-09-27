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«Оренбург» повторил худшую серию команды без побед в РПЛ

«Оренбург» повторил худшую серию команды без побед в РПЛ
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«Оренбург» не смог обыграть «Пари Нижний Новгород» (1:2) в матче 10-го тура чемпионата России и повторил худшую серию команды без побед в Российской Премьер-Лиге. Об этом сообщил телеграм-канал Opta Sports.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2024, пятница. 16:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Царукян – 45'     0:2 Ожегович – 55'     1:2 Башич – 59'    

Команда Давида Деограсии не смогла выиграть уже в девятом матче Российской Премьер-Лиги подряд. Единственную победу в сезоне-2024/2025 чемпионата России «Оренбург» одержал в матче 1-го тура с московским «Спартаком» (2:0).

«Пари Нижний Новгород» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 10 очков за 10 матчей. «Оренбург» располагается на 13-й строчке, заработав семь очков. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит» (23).

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