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Вратарь Солдатенко: Гогниева все ждали в «Алании», вся Осетия воодушевилась

Вратарь Солдатенко: Гогниева все ждали в «Алании», вся Осетия воодушевилась
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Голкипер владикавказской «Алании» Ростислав Солдатенко рассказал, как команда отнеслась к возвращению Спартака Гогниева. Напомним, 17 сентября «Алания» объявила о том, что новым главным тренером команды станет Гогниев, ранее специалист уже работал в клубе с 2019 по 2022 год.

— По игре в Кубке России было видно, что мы не готовы. Пришёл новый старый тренер. Под его футбол мы физически ещё не готовы. Как-то быстренько сдулись и не можем пока играть в футбол, который мы показывали раньше. Один в один не бегаем по всему полю. Со временем всё наверстаем.

— Возвращение Гогниева вселило в вас уверенность?
— С его приходом вся Осетия воодушевилась. Гогниева все ждали в «Алании». Дальше будет больше.

— Способны снова дойти до полуфинала Кубка России с Гогниевым?
— Маловероятно, потому что слишком много матчей, команд. Всё возможно, но для «Алании» важнее чемпионат. Новый формат Кубка сделан для того, чтобы наверху были команды Премьер-Лиги, — приводит слова Солдатенко «РБ Спорт».

После 11-ти сыгранных матчей владикавказская «Алания» идёт в зоне вылета в Первой лиге, занимая 16-е место. В следующем туре команда сыграет с волгоградским «Ротором». Матч пройдёт 30 сентября, начало — в 19:30 мск.

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