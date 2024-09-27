Флик допустил скорое возвращение Гави и Френки де Йонга на поле

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос о состоянии здоровья полузащитников Френки де Йонга и Гави, на протяжении долгого времени не выходящих на поле из-за травм.

«Я вижу положительную динамику на тренировках, я доволен прогрессом Френки. У Гави также всё в порядке. Они набирают обороты и смогут помочь нам. Посмотрим, как будут обстоять дела на следующей неделе», — приводит слова Флика журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Гави надорвал крестообразную связку в ноябре минувшего года. Де Йонг восстанавливается от травмы лодыжки, полученной им в апреле 2024 года.

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