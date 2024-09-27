Компани: моя мотивация заключается в том, что «Байер» в прошлом сезоне стал чемпионом

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани рассказал, в чём состоит его мотивация работы в тренерском штабе.

— Хаби Алонсо был кандидатом на работу в «Баварии» до вас. Это мотивирует вас показать, что вы можете победить его и что вы лучший выбор?

— Нет, вовсе нет. Моя мотивация заключается в том, что «Байер» в прошлом сезоне стал чемпионом и теперь приезжает на «Альянц Арену». Мы возглавляем турнирную таблицу, и у нас есть шанс сделать что-то для наших болельщиков. В этом бизнесе совершенно нормально, когда есть кандидаты на эту работу. Дело не в том, чтобы иметь какое-то самомнение. Нисколько. Я здесь ради команды, поэтому мне приходится очень много работать. Всё остальное для меня неважно. Мне нравится видеть, как другие добиваются успеха, когда они выкладываются по максимуму, потому что я знаю, как это тяжело. Я хочу заниматься своим делом и сделаю для этого всё, что в моих силах, — приводит слова Компани издание Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

Матч «Баварии» с «Байером» состоится 28 сентября в 19:30 мск. Команда из Леверкузена располагается на второй строчке в турнирной таблице, отставая от баварцев на три очка (9).