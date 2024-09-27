«Мы все совершаем ошибки». Мареска — о совете Чилуэллу покинуть «Челси»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска ответил на вопрос, не сожалеет ли он, что минувшим летом публично посоветовал левому защитнику Бенджамину Чилуэллу покинуть лондонский клуб в поисках большего количества игрового времени.

«Мы все совершаем ошибки. Возможно, сожалею, возможно, нет. Я здесь, чтобы принимать решения. Иногда они бывают хорошими, а иногда – нет. Единственное, что могу сказать, что у меня нет никаких плохих намерений. Я просто пытаюсь думать, как будет лучше для клуба», — приводит слова Марески Goal.

В нынешнем сезоне Чилуэлл принял участие в одном матче. Футболист провёл 45 минут в игре Кубка лиги с «Барроу» (5:0).

Материалы по теме Тренер «Челси» посоветовал Чилуэллу покинуть клуб

Самый дорогой трансфер в истории футбола: