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ЭСК поддержала решение арбитра удалить Гоцука в матче Кубка России «Пари НН» — «Ахмат»

ЭСК поддержала решение арбитра удалить Гоцука в матче Кубка России «Пари НН» — «Ахмат»
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Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращение «Пари Нижний Новгород» с просьбой оценить работу арбитра Евгений Буланова в эпизоде с назначением 11-метрового штрафного удара в ворота команды и удалением с поля защитника Кирилла Гоцука на 57-й минуте матча Фонбет Кубка России с грозненским «Ахматом» (1:2).

Fonbet Кубок России . Группа C. 4-й тур
19 сентября 2024, четверг. 18:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Ахмат
Грозный
0:1 Самородов – 9'     1:1 Гоцук – 28'     1:2 Ловат – 59'    
Удаления: Гоцук – 57' / нет

«Судья правильно назначил пенальти в ворота ФК «Пари НН» и удалил с поля Кирилла Гоцука на 57-й минуте матча.

Кирилл Гоцук («Пари НН») толкнул в спину в собственной штрафной площади Момамеда Амина Талала («Ахмат»), повлияв на возможность нападающего ударить по мячу. Из-за этого физического воздействия игрок «Ахмата» теряет баланс своего тела перед ударом по воротам. Учитывая тот факт, что у защитника не было попытки играть в мяч или единоборства за него, комиссия единогласно поддерживает решение судьи назначить пенальти и удалить с поля игрока «Пари НН» за лишение соперника явной возможности забить гол без попытки единоборства за мяч в данном игровом эпизоде», — приводится текст решения на официальном сайте РФС.

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