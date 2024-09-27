ЭСК поддержала решение арбитра удалить Гоцука в матче Кубка России «Пари НН» — «Ахмат»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращение «Пари Нижний Новгород» с просьбой оценить работу арбитра Евгений Буланова в эпизоде с назначением 11-метрового штрафного удара в ворота команды и удалением с поля защитника Кирилла Гоцука на 57-й минуте матча Фонбет Кубка России с грозненским «Ахматом» (1:2).

«Судья правильно назначил пенальти в ворота ФК «Пари НН» и удалил с поля Кирилла Гоцука на 57-й минуте матча.

Кирилл Гоцук («Пари НН») толкнул в спину в собственной штрафной площади Момамеда Амина Талала («Ахмат»), повлияв на возможность нападающего ударить по мячу. Из-за этого физического воздействия игрок «Ахмата» теряет баланс своего тела перед ударом по воротам. Учитывая тот факт, что у защитника не было попытки играть в мяч или единоборства за него, комиссия единогласно поддерживает решение судьи назначить пенальти и удалить с поля игрока «Пари НН» за лишение соперника явной возможности забить гол без попытки единоборства за мяч в данном игровом эпизоде», — приводится текст решения на официальном сайте РФС.