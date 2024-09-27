Канчельскис: Головин правильно сделал, что продлил контракт с «Монако»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением, что решение полузащитника «Монако» Александра Головина продлить контракт с клубом — это правильный выбор.

«Головин правильно сделал, что продлил контракт с «Монако». Он доказал, что является игроком основного состава. «Монако» — хороший клуб. Кто из наших футболистов ещё играет в топовых клубах? Только Сафонов в «ПСЖ». «Монако» всегда будет бороться за первое место и Лигу чемпионов», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

26-летний Головин защищает цвета «Монако» с 2018 года, когда он перешёл в клуб французской Лиги 1 из московского ЦСКА. Всего за монегасков российский футболист сыграл 166 матчей во всех турнирах, отметившись в них 23 забитыми мячами и 32 результативными передачами. Ранее в СМИ появлялась информация, что Головин может перейти в дортмундскую «Боруссию».

В текущем сезоне Головин отметился шестью голами и семью результативными передачами в 35 играх. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.