Президент команды ЛФЛ «Аминьево» рассказал, как удалось заявить Мацея Рыбуса

Президент команды «Аминьево», выступающей в Любительской футбольной лиге, Игорь Доросинец высказался относительно присоединения к команде бывшего защитника ряда клубов РПЛ Мацея Рыбуса.

«Рыбус — друг наших друзей. В Москве же все друг друга знают: через знакомых связались и попросили помочь в финальной части турнира. Мацей, будучи добрым и отзывчивым человеком, не смог отказать.

В первом матче после дозаявки Рыбус не сыграл. Мацей — бриллиант, который бережём до полуфинала и желаемого финала. Платит ли «Аминьево» Рыбусу? Нет. Мы его позвали по дружбе — это не финансовая история. Я не удивился, что Мацей принял предложение. Вы посмотрите на наш состав: Денис Глушаков, Роман Шишкин, Александр Павленко, Фёдор Кудряшов, Александр Прудников… Много именитых друзей, которые приезжают и помогают клубу на футбольном поле — для нас это приятная и привычная история», — сказал Доросинец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Материалы по теме Агент Рыбуса не исключил, что игрок завершит карьеру, если не получит предложений осенью

Самые титулованные футбольные клубы России: