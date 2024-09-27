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Матч 12-го тура Первой лиги пройдёт с использованием системы VAR

Матч 12-го тура Первой лиги пройдёт с использованием системы VAR
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Матч 12-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встретятся новороссийский «Черноморец» и саратовский «Сокол», пройдёт с использованием системы VAR. Об этом сообщил официальный сайт РФС.

Россия — Мелбет Первая лига . 12-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Черноморец
Новороссийск
Не начался
Сокол
Саратов
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Встреча состоится в воскресенье, 29 сентября, на стадионе «Центральный» в Новороссийске. Начало игры — в 18:00 мск. Видеоассистентом судьи будет работать Сергей Иванов, его помощником – Алексей Стипиди.

«Новороссийская арена – второй стадион, который участвует в тестировании системы VAR на матчах Первой лиги. Первый матч с использованием видеопомощников арбитра во втором по силе российском футбольном дивизионе прошёл 26 августа. Им стала встреча 7-го тура «Родина» – «Ротор» на стадионе «Сапсан Арена» в Москве», — написано в сообщении.

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