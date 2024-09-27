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Сафонов не приедет в сборную России в октябре из-за долга по алиментам — источник

Сафонов не приедет в сборную России в октябре из-за долга по алиментам — источник
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Вратарь сборной России и «ПСЖ» Матвей Сафонов не приедет в расположение национальной команды на октябрьский сбор из-за долга по алиментам. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По информации источника, адвокаты Сафонова не рекомендовали ему приезжать в Россию, поскольку решение суда по долгу по алиментам вступило в законную силу, в связи с чем высока вероятность запрета для Сафонова выезжать из России.

Подчёркивается, что сам вратарь очень хочет приехать на октябрьский сбор. Адвокаты Сафонова считают, что данная поездка в Россию является рискованной до момента, пока не начнётся кассация и ограничения не будут сняты.

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