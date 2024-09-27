Парфёнов: хочется, чтобы работали наши тренеры, но я политически спокоен в этом плане

Российский тренер Дмитрий Парфёнов высказался о работе иностранных специалистов в Российской Премьер-Лиге.

«Сашу Илича хотели уволить, но он сегодня выиграл, и теперь всё нормально. Не сторонник того, чтобы осуждать иностранных тренеров в РПЛ. Конечно, хочется, чтобы работали наши тренеры, но в чём разница? Я политически спокоен в этом плане», — приводит слова Парфёнова «РБ Спорт».

Сегодня, 27 сентября, «Пари Нижний Новгород», возглавляемый Сашей Иличем, в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги обыграл «Оренбург» со счётом 2:1. В составе нижегородцев отличились Валерий Царукян и Огнен Ожегович, за «Оренбург» забил Иван Башич.