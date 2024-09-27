Юран не понимает, для чего иностранные тренеры в РПЛ

Бывший главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран не считает целесообразным приглашение иностранных специалистов на работу в российские клубы.

«Турнирную таблицу нужно посмотреть. «Зенит» — на первом, у них российский тренер. «Краснодар» — на втором месте, у них российский тренер. И «Локомотив» на третьем месте, у них российский тренер. Вот и весь ответ… И для чего нам иностранцы здесь?!» — приводит слова Юрана «РБ Спорт».

«Пари Нижний Новгород» является последним местом работы Юрана. Российский специалист занимал должность главного тренера нижегородской команды с апреля 2023 года по апрель 2024 года. До этого Юран возглавлял подмосковные «Химки».

«Зенит» занимает первое место в РПЛ, набрав 23 очка после девяти туров. «Краснодар» расположился на второй строчке, заработав 21 очко. «Локомотив» замыкает тройку лидеров с 21 очком в активе.

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