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«Факел» — «Рубин»: команды не смогли открыть счёт после первого тайма

«Факел» — «Рубин»: команды не смогли открыть счёт после первого тайма
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В эти минуты проходит матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются воронежский «Факел» и казанский «Рубин». Команды играют на стадионе «Факел» в Воронеже. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Счёт в матче после первого тайма — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2024, пятница. 19:00 МСК
Факел
Воронеж
2-й тайм
0 : 0
Рубин
Казань

Счёт в матче после первого тайма не открыт.

В прошлом сезоне РПЛ команды провели между собой два матча. В игре 9-го тура победу одержал казанский клуб — 1:0, а во встрече в рамках 16-го тура «Рубин» обыграл «Факел» с тем же преимуществом (1:0).

После девяти сыгранных туров «Факел» располагается на последней, 16-й строчке, набрав пять очков. «Рубин» после аналогичного количества игр занимает восьмую строчку, заработав 11 очков.

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