Криштиану Роналду забил 903-й гол в своей карьере

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду забил свой 903-й мяч в матче саудовской Про-Лиги с «Аль-Вахдой» из Мекки.

На 41-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Аль-Насра» Габриэл Анжело. Затем увеличил преимущество хозяев Криштиану Роналду, реализовав 11-метровый удар на 56-й минуте.

Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, кто забил 903 гола в официальных матчах. Роналду забил пять мячей за «Спортинг», 145 за «Манчестер Юнайтед», 450 за «Реал» Мадрид, 101 за «Ювентус», 70 за «Аль-Наср» и 132 — в составе национальной команды. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории футбола, сборных, чемпионата Европы, Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

Действующее трудовое соглашение Роналду с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 39-летнего футболиста составляет € 15 млн.