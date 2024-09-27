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Криштиану Роналду забил 903-й гол в своей карьере

Криштиану Роналду забил 903-й гол в своей карьере
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Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду забил свой 903-й мяч в матче саудовской Про-Лиги с «Аль-Вахдой» из Мекки.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 5-й тур
27 сентября 2024, пятница. 18:20 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
2 : 0
Аль-Вахда
Мекка
1:0 Анжело – 41'     2:0 Роналду – 56'    
Удаления: нет / Бакшвин – 86'

На 41-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Аль-Насра» Габриэл Анжело. Затем увеличил преимущество хозяев Криштиану Роналду, реализовав 11-метровый удар на 56-й минуте.

Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, кто забил 903 гола в официальных матчах. Роналду забил пять мячей за «Спортинг», 145 за «Манчестер Юнайтед», 450 за «Реал» Мадрид, 101 за «Ювентус», 70 за «Аль-Наср» и 132 — в составе национальной команды. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории футбола, сборных, чемпионата Европы, Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

Действующее трудовое соглашение Роналду с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 39-летнего футболиста составляет € 15 млн.

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