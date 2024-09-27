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Дмитрий Булыкин: игра с «Зенитом» станет лакмусовой бумажкой для «Краснодара»

Дмитрий Булыкин: игра с «Зенитом» станет лакмусовой бумажкой для «Краснодара»
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Бывший футболист московских «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 10-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Зенит». Встреча состоится в субботу, 28 сентября.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Краснодар» может обыграть «Зенит» за счёт желания, фарта и характера. В последних матчах «Краснодар» больше выигрывал на характере и благодаря хорошему движению. Игра с «Зенитом» станет лакмусовой бумажкой для «быков». Встретятся две команды, которые в прошлом сезоне боролись за чемпионство, а в этом году друг другу составляют конкуренцию», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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