Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Стад Ренн. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мбаппе и «ПСЖ» вновь встретятся в суде из-за долга клуба перед игроком в € 55 млн — RMC

Мбаппе и «ПСЖ» вновь встретятся в суде из-за долга клуба перед игроком в € 55 млн — RMC
Аудио-версия:
Комментарии

15 октября «ПСЖ» и бывший нападающий парижского клуба Килиан Мбаппе предстанут перед Объединённым апелляционным советом Профессиональной футбольной лиги с целью урегулировать спор между сторонами, касающийся задолженности французского гранда перед футболистом в размере € 55 млн. Об этом сообщает RMC.

По информации источника, стороны встретятся в Объединённом апелляционном совете, поскольку ранее «ПСЖ» обжаловал решение юридического комитета Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP), предписывающее выплатить Мбаппе указанную сумму.

Ранее издание L’Équipe сообщало, что LFP не может заставить «ПСЖ» выплатить эту сумму. Однако обладает правом применить санкции к французскому гранду. Одной из таких санкций и может стать наложение запрета на трансферы.

Материалы по теме
«ПСЖ» обжаловал решение футбольных властей Франции о выплате Мбаппе € 55 млн — RMC Sport

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android