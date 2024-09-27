Мбаппе и «ПСЖ» вновь встретятся в суде из-за долга клуба перед игроком в € 55 млн — RMC

15 октября «ПСЖ» и бывший нападающий парижского клуба Килиан Мбаппе предстанут перед Объединённым апелляционным советом Профессиональной футбольной лиги с целью урегулировать спор между сторонами, касающийся задолженности французского гранда перед футболистом в размере € 55 млн. Об этом сообщает RMC.

По информации источника, стороны встретятся в Объединённом апелляционном совете, поскольку ранее «ПСЖ» обжаловал решение юридического комитета Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP), предписывающее выплатить Мбаппе указанную сумму.

Ранее издание L’Équipe сообщало, что LFP не может заставить «ПСЖ» выплатить эту сумму. Однако обладает правом применить санкции к французскому гранду. Одной из таких санкций и может стать наложение запрета на трансферы.

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