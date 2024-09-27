«Зал ликовал». Беллингем — о поражении «Барселоны», позволившем «Реалу» выиграть Ла Лигу
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Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем рассказал о реакции футболистов «сливочных» во время матча 34-го тура Ла Лиги минувшего сезона, в котором «Барселона» проиграла «Жироне» (2:4), благодаря чему «Королевский клуб» стал чемпионом Испании досрочно.
Испания - Примера . 34-й тур
04 мая 2024, суббота. 19:30 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
4 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Кристенсен – 3' 1:1 Довбик – 4' 1:2 Левандовски – 45+1' 2:2 Порту – 65' 3:2 Гутьеррес – 67' 4:2 Порту – 74'
«Мы смотрели матч между «Барсой» и «Жироной» вместе с нашими семьями. Это было великолепно, мы наслаждались компанией. Всё было прекрасно, и каждый раз, когда «Жирона» забивала, зал ликовал», — рассказал Беллингем в видео на своём YouTube-канале.
В минувшем сезоне «Реал» занял итоговое первое место, набрав 95 очков в 38 матчах. «Барселона» с 85 очками расположилась на второй строчке.
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