«Зал ликовал». Беллингем — о поражении «Барселоны», позволившем «Реалу» выиграть Ла Лигу

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем рассказал о реакции футболистов «сливочных» во время матча 34-го тура Ла Лиги минувшего сезона, в котором «Барселона» проиграла «Жироне» (2:4), благодаря чему «Королевский клуб» стал чемпионом Испании досрочно.

«Мы смотрели матч между «Барсой» и «Жироной» вместе с нашими семьями. Это было великолепно, мы наслаждались компанией. Всё было прекрасно, и каждый раз, когда «Жирона» забивала, зал ликовал», — рассказал Беллингем в видео на своём YouTube-канале.

В минувшем сезоне «Реал» занял итоговое первое место, набрав 95 очков в 38 матчах. «Барселона» с 85 очками расположилась на второй строчке.

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