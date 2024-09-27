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Главный тренер «Пари НН» Илич прокомментировал победу в матче с «Оренбургом»

Главный тренер «Пари НН» Илич прокомментировал победу в матче с «Оренбургом»
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Саша Илич высказался о матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:1).

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2024, пятница. 16:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Царукян – 45'     0:2 Ожегович – 55'     1:2 Башич – 58'    

«Мы играли сегодня на очень «горячем» стадионе, где теряют очки и большие команды. В пользу хозяев было и искусственное поле, однако мы заработали три очка. Это очень важно для нас, прежде всего для обретения уверенности. Я люблю, когда сочетаются хорошая игра и результат, но это футбол, и, к сожалению, не всегда так получается. Всех с победой! А уже во вторник нас ждёт кубковый матч с ЦСКА в Нижнем Новгороде», — приводит слова Илича официальный сайт «Пари Нижний Новгород».

«Пари Нижний Новгород» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 10 очков за 10 матчей. «Оренбург» располагается на 13-й строчке, заработав семь очков. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит» (23).

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