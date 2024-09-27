«Аль-Наср» уверенно победил «Аль-Вахду» в матче 5-го тура Про-Лиги

Завершился матч 5-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Аль-Наср» и «Аль-Вахда» из Мекки. Игра проходила на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Бастианом Данкертом из Ростока (Германия). «Аль-Наср» одержал победу со счётом 2:0.

На 41-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Аль-Насра» Габриэл Анжело. Затем увеличил преимущество хозяев Криштиану Роналду, реализовав 11-метровый удар на 56-й минуте.

После пяти сыгранных матчей «Аль-Наср» занимает вторую строчку в турнирной таблице Про-Лиги, набрав 11 очков. «Аль-Вахда» после аналогичного количества игр располагается на 14-й строчке, заработав четыре очка. В следующем туре «Аль-Наср» проведёт встречу с «Аль-Орубой» (5 октября), а «Аль-Вахда» — с «Аль-Фейхой» (3 октября).