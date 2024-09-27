Тренер «Аль-Хиляля»: саудовская лига сильнее нидерландской, Куман не знает, о чём говорит

Главный тренер «Аль-Хиляля» Жорже Жезуш отреагировал на слова Рональда Кумана, возглавляющего сборную Нидерландов, ранее раскритиковавшего соотечественника Стивена Бергвейна за переход из «Аякса» в «Аль-Иттихад».

«Чемпионат Нидерландов — один из самых слабых в Европе. У него [у Кумана] нет никакого морального права говорить подобное, потому что он не знает саудовскую лигу. Здесь нет никакого сравнения, ведь саудовский чемпионат сильнее нидерландского», — приводит слова Жезуша A Bola.

После критики Кумана в адрес Бергвейна крайний нападающий заявил, что не хочет играть под его руководством.

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