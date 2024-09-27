В «Пари НН» объяснили, почему клуб не подписал контракт с Денисом Черышевым

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос, почему нижегородский клуб не подписал контракт с 33-летним крайним нападающим Денисом Черышевым. Напомним, ранее неоднократно появлялась информация, что российский футболист может стать игроком «Пари НН».

— Мы переговоры с Денисом не вели. Просто присматривались, анализировали его кандидатуру.

— Чем-то остались недовольны, поэтому не начали переговоры?

— Всем были довольны. Параллельно же несколько процессов идёт. Там большая конкуренция на позицию. Мы отталкивались от мнения тренера, — приводит слова Мелик-Гусейнова «РБ Спорт».

Вчера, 26 сентября, Черышев официально стал футболистом греческого «Паниониоса», присоединившись к команде в качестве свободного агента. До этого, в июне 2024 года нападающий покинул «Венецию» по завершении контракта. Черышев перешёл в итальянский клуб летом 2022 года. В сезоне-2023/2024 россиянин сыграл 168 минут в 10 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

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