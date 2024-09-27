Нигматуллин: вряд ли такой «Локомотив» позволит обыграть себя дома «Спартаку»

Бывший футболист сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московские «Локомотив» и «Спартак». Игра пройдёт завтра, 28 сентября. Начало встречи — в 16:30 по московскому времени.

«Барко и Батраков — два лидера середины поля, будет интересное противостояние. Думаю, что такой «Локомотив» способен обыграть «Спартак». Вряд ли железнодорожники позволят обыграть себя дома. Мне кажется, что в этом матче наиболее правильным результатом будет ничья», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.