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Нигматуллин: вряд ли такой «Локомотив» позволит обыграть себя дома «Спартаку»

Нигматуллин: вряд ли такой «Локомотив» позволит обыграть себя дома «Спартаку»
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Бывший футболист сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московские «Локомотив» и «Спартак». Игра пройдёт завтра, 28 сентября. Начало встречи — в 16:30 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Барко и Батраков — два лидера середины поля, будет интересное противостояние. Думаю, что такой «Локомотив» способен обыграть «Спартак». Вряд ли железнодорожники позволят обыграть себя дома. Мне кажется, что в этом матче наиболее правильным результатом будет ничья», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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