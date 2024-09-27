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Факел — Рубин, результат матча РПЛ, счёт — 0:0, 27 сентября 2024 года

«Факел» сыграл вничью с «Рубином» в матче 10-го тура РПЛ
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Завершился матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались воронежский «Факел» и казанский «Рубин». Игра проходила на стадионе «Факел» в Воронеже. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Команды сыграли вничью со счётом 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2024, пятница. 19:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 0
Рубин
Казань

По итогам двух таймов команды не смогли распечатать ворота друг друга.

После 10 сыгранных матчей «Факел» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков. «Рубин» после аналогичного количества игр занимает восьмую строчку, заработав 12 очков. В следующем туре «Факел» проведёт встречу с махачкалинским «Динамо» (6 октября), а «Рубин» — с грозненским «Ахматом» (5 октября).

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