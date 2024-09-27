«Спорт привлекает подписчиков». «Okko Спорт» поделился ключевыми цифрами сервиса

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26 и 27 сентября в Москве прошёл форум «Спорт Бизнес Конгресс». В дискуссии «Внимание! Шок-контент! Особенности потребления спорта в России» выступил шеф-редактор «Okko Спорт» Владимир Стогниенко. Руководитель редакции сообщил ключевые цифры сервиса.

Более одного миллиона пользователей платформы посмотрели эксклюзивную прямую трансляцию полуфинала чемпионата Европы по футболу Нидерланды — Англия.

Более чем в четыре раза увеличилось суммарное время смотрения спорта на Okko. Причём выборка приведена только за неполный 2024 год в сравнении с полным 2023 годом.

В 3,5 раза увеличилось количество клиентов Okko, у которых первый просмотренный контент на платформе — спорт.

«Приведённые данные и аналитика говорят о том, что спорт определённо привлекает подписчиков», — резюмировал Стогниенко.