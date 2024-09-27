Слот: «Ливерпуль» играл в основном с командами нижней части таблицы, «МЮ» будет на вершине

Главный тренер английского «Ливерпуля» Арне Слот высказался о результатах команды.

«Я уже говорил, когда речь шла о большом количестве наших побед, что до сих пор нам противостояли почти все команды из нижней части таблицы. Конечно, мы ожидаем, что «Манчестер Юнайтед» в конце концов окажется на вершине таблицы. Может быть, не на вершине, но в верхней части таблицы, так что нам ещё многое предстоит доказать. Возможно, нам помогло такое количество голов от наших нападающих. Посмотрим, сможем ли мы и дальше забивать столько, если матчи будет становиться сложнее», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

После пяти сыгранных матчей английской Премьер-лиги «Ливерпуль» располагается на второй строчке в турнирной таблице, набрав 12 очков. «Манчестер Юнайтед» после аналогичного количества игр занимает 11-ю строчку, заработав семь очков. В следующем туре «красные» встретятся с «Вулверхэмптоном». Матч пройдёт 28 сентября, начало — в 19:30 мск.