«Барселона» готова выплатить де Йонгу € 18 млн, чтобы он покинул клуб летом — FT

«Барселона» готова выплатить атакующему полузащитнику Френки де Йонгу отсроченную заработную плату в размере € 18 млн при условии, что он согласится покинуть каталонский клуб летом 2025 года. Об этом сообщает Football Transfers.

По информации источника, нидерландский футболист готов покинуть «Барселону», если окончательно будет урегулирован вопрос с задолженностью по его заработной плате. Подчёркивается, что де Йонг отказался от указанной суммы денег во время пандемии коронавируса с целью помочь сине-гранатовым справиться с финансовыми трудностями.

27-летний полузащитник выступает за «Барселону» с 2019 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.

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