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Маурицио Сарри может стать новым тренером «Эвертона» — Mirror

Маурицио Сарри может стать новым тренером «Эвертона» — Mirror
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Новые владельцы «Эвертона» рассматривают Маурицио Сарри в качестве нового главного тренера команды. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, действующий главный тренер «ирисок» Шон Дайч может быть уволен ещё до конца нынешнего сезона на фоне не лучших результатов команды. После пяти туров английской Премьер-лиги «Эвертон» набрал одно очко и на текущий момент занимает последнее, 20-е место.

Последним местом работы Сарри был «Лацио», который он тренировал с июля 2021 года по март 2024 года. Ранее итальянский специалист уже работал в чемпионате Англии. В сезоне-2018/2019 он возглавлял лондонский «Челси».

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