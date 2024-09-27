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Матвей Сафонов — в стартовом составе «ПСЖ» на матч Лиги 1 с «Ренном»

Матвей Сафонов — в стартовом составе «ПСЖ» на матч Лиги 1 с «Ренном»
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Голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов начнёт матч 6-го тура французской Лиги 1 с «Ренном» в стартовом составе. Команды будут играть на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

Франция — Лига 1 . 6-й тур
27 сентября 2024, пятница. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж
1-й тайм
0 : 0
Ренн
Ренн

Стартовый состав «ПСЖ»: Cафонов, Баркола, Бералдо, Дембеле, Заир-Эмери, Ли Кан Ин, Маркиньос, Невеш, Пако, Руис, Хакими.

Ранее Матвей Сафонов дебютировал за «ПСЖ» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Жироной» (1:0), а также с «Реймсом» в матче 5-го тура Лиги 1 (1:1).

«ПСЖ» после пяти сыгранных матчей располагается на первой строчке турнирной таблицы Лиги 1, набрав 13 очков. «Ренн» после аналогичного количества игр занимает восьмую строчку, заработав семь очков. Последний очный матч команд прошёл 3 апреля в игре 1/2 финала Кубка Франции, завершившись минимальной победой «ПСЖ» со счётом 1:0.

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
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